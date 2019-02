Tiempo de lectura: 1



Pep Sala explica a Herrera a Cope Cat i And com va començar la historia de Sau i recorda que fa 20 anys de la mort de Carles Sabater,el cantant del grup de Vic.Sau 30 ,segons Sala, ha estat grup amb data de caducitat que serà a finals d'aquest any 2019.L'1 de març al gran teatre del Liceu Sau 30 farà un dels concerts més especials de la seva historia.