Sara Baras porta el seu espectacle "Sombras" a Barcelona

Des del passat 25 d'abril podem veure al teatre Tívoli de Barcelona l'espectacle “Sombras”, de la bailaora gaditana Sara Baras, que avui ha passat pel Matí de COPE Catalunya i Andorra i ens ha començat parlant de l'ambient gairebé màgic que es crea als seus espectacles: “Es como un ritual.Nosotros llegamos al teatro unas tres o cuatro horas antes del espectáculo. Hacemos calentamiento, pruebas de sonido... y es mágico. Desde que llegas es una entrega total. Y cada vez que voy cumpliendo más años más me emociona la suerte que tengo de poder dejar mi alma ahí a diario, subiéndome a un escenario”

La bailaora, queacaba de fer 48 anys, ens confessa la gran exigència física que comporta l'espectacle: “yo pierdo unos dos quilos en cada espectáculo. Como ejercicio físico es muy fuerte, muy intenso, pero es más fuerte la parte emocional. Aunque tengo suerte, por que tengo los pies muy bien”

Nascuda a Càdis, Sara Baras ens explica que se sent molt unida a Barcelona: “Yo me siento muy en casa cuando estoy en Barcelona. Hay una conexión muy especial entre Cádiz y Barcelona. Y es que el arte no entiende de fronteras ni de lengua, no tiene pasaporte... va directo al corazón, y te das cuenta cuando cruzas el mapa, cuando te vas lejos y ves que sigue habiendo esa magia y esa conexión con el público”.

Ella mateixa ha dirigit i ha coreografiat l'espectacle que podem veure aquests dies a Barcelona. Com a referents i mestres ens remarca la influència que han tingut en ella figures com les de Paco de Lucía, Camarón, Morentes... Si voleu gaudir del seu "duende", el trobareu al teatre Tívoli de Barcelona amb el seu espectacle "Sombras".