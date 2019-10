"Salut de plàstic": La campanya que denuncia l'excès de plàstic

Una vintena de components derivats del plàstic han estat trobats a la orina de vint personatges rellevants que s'han prestat a fer-se una analítica per una campanya que denuncia l'excesiva presència de plàstic en els aliments, que després passa a l'organisme. Impulsat per REZERO, la fundació catalana per la prevenció de residus i consum responsable. L'actriu Sílvia Abril, el pintor Miquel Barceló, o la futbolista Mariona Caldeteny han estat, entre altres, algunes de les personalitats conegudes que s'han sotmès a aquestes anàlisi d'orina.

La Rosa García és la presidenta de REZERO, que presenta la campanya “Salut de plàstic” que s'ha presentat a Barcelona i Palma de Mallorca.

“La intenció d'aquesta campanya és informar i denunciar l'excessiu ús del plàstic. Tenim un problema molt greu de residus plàstics, que no només afecta als ecosistemes sinó que les persones no som inmunes a aquesta contaminació”.

“Hem anat a buscar els derivats dels plàstics que estiguèssin relacionats amb l'envasat dels nostres aliments. Volíem veure si hi havia relació entre la ingesta de determinats aliments i possibles efectes negatius en la nostra salut. El que s'ha detectat és que el 100% de les pe5rsones que es van presentar han donat positiu a la presència d'aquests plàstics al nostre cos, amb una mitjana de 21 substàncies”

“Hi ha molts estudis que posen en alerta sobre els problemes que poden donar aquests tipus de substàncies a la salut. Podem patir afectacions a nivell de tiroides, diabetes, alguns estan vinculats amb alguns tipus de càncer, i també poden tenir afectació en problemes d'infertilitat o, en el cas de la dona, parts prematurs”.

“La nostra campanya vol incidir en la futura llei de prevenció i gestió de residus que està preparant la Generalitat de Catalunya. Volem mostrar que el ciutadà està sotmès a una contaminació constant i invisible i que hem de revertir aquesta situació”.