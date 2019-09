Sabates ecològiques fetes amb fibra de plàtan

La startup catalana Indianes ha creat les primeres sabates fetes amb fibra de plàtan.Aquest nou calçat totalment natural i biodegradable surt del viver Elisava Alumni ,de l'Escola Universitaria de disseny i enginyeria de Barcelona .Dos exalumnes de l'escola Elisava,Diana Feliu i Ivan Rojas, han estat els creadors del projecte que farà possible a partir de l'any 2020 comprar a comerços d'Espanya,Itàlia,Alemanya,Canadà i Rússia les primeres sabates cent per cent ecològiques i fetes amb fibra de plàtan.els dos estudiants han col.laborat amb les comunitats d'artesans de plàtans de les cuntanyes de Colòmbia.Aquests artesans compten amb un ampli coneixement en tècniques ancestrals que han ajudat a convertir les deixalles de l'agricultura del plàtan en matèria primera tèxtil.Ivan rojas, un dels fundadors i creadors d'Indianes, ha dit avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que "No nomès han creat una sabata ecològica sino que han intentat anar més enllà pensat en l'economia circular ".La fibra de plàtan amb la que estàn fetes les Indianes en comparació amb el cotó, requereix molt menys consum d'aigua i no genera emissions contaminants.La fibra de plàtan prové d'un residu agrícola de cultiu de la fruita i no requereix ni aigua,ni energia ni pesticides.Ivan Rojas, tambè ha dit que aquesta sabata permet unificar les tècniques artesanes del pobles indìgines colombians amb les noves tecnologies ,destacant "que han quedat impresionats del resultats final ,de la sabata acabada i de les possibilitats del resultats finals al barrejar artesania i tecnologia". Indianes és el resultat final d'un munt de projectes que han sortit de l'escola barcelonina Elisava.