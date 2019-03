Ruth Lorenzo presenta el seu nou treball: "Loveaholic"

Tiempo de lectura: 1



La coneixem com la dona que va defensar a Espanya al festival d'Eurovisió del 2014, amb aquell “dancing in the rain”, també com la dona que va participar a l'edició britànica de Factor X i va quedar entre els cinc finalistes, amb audiències d'onze milions de persones. O també la podem definir com l'aventurera que va enviar el seu currículum a la NASA per oferir-se per ser la primera persona en viatjar a Mart.

“No no... en la NASA no me cogieron, que lo sepáis”, ens diu la convidada d'avui a Herrrera en COPE Catalunya i Andorra, la cantant Ruth Lorenzo.

“Loveaholic” és el nom del nou treball de la Ruth: “Es que yo soy adicta al amor, y por eso le he puesto ese título”.

Aquest divendres 29 de març el presentarà en directe al teatre Coliseum de Barcelona: “Llevo un tiempo viviendo en Barcelona, y es muy emocionante pasar por delante del Coliseum, que es un teatro precioso, y ver tu nombre en letras grandes. Y... sí, hay nervios. Siempre hay nervios. Han sido muchos meses preparando el disco, con los músicos, el vestuario, las luces, las pantallas y ya estoy ansiosa por mostrarlo”

Potser una de les principals virtuts de la Ruth Lorenzo, a més de la seva espectacular veu, és que continua sent la mateixa que quan va començar: “Siempre es importante ser cercana al público y no perder el norte, no olvidar nunca tus raíces, de dónde vienes, quién eres...”

La nit d'aquest divendres la veurem en directe a Barcelona “en un show donde sonarán temas antiguos, otros nuevos, y donde habrá algunos momentos con sorpresas que no puedo desvelar. Me hubiera encantado hacer un dúo con Mónica Naranjo, aunque ahora está en Madrid y en esta ocasión no ha podido ser"