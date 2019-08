Rutes a peu per visibilitzar els 'sense sostre'

Arrels Fundació elabora cada any un cens de persones que viuen al carrer. I en el darrer cens fet pels seus voluntaris van comptabilitzar més de mil persones vivint a la ciutat de Barcelona.

Segons Ferran Busquets, Director d'Arrels Fundació, el càlcul de prop de 1200 persones denota que la situació està empitjorant. El perfil del sense sostre és el d'una persona sense ingressos, de 42 anys i mig de mitjana i que fa 3 anys i 11 mesos que no té feina. També destaca que s'han trobat amb 49 nacionalitats diferents, que el 78% de les persones sense llar han patit violència i que entre el 85 i el 90% del cens són homes.

"Tenim la imatge de persona gran, però la manca d'higiene i les dures condicions en què es troben fan que semblin més grans del que són en realitat".

Busquets assegura que els 'sense sostre' es deixen ajudar "quan els ofereixes el que necessiten". A moltes persones no els agrada haver de compartir lavabo o habitació, i és llavors quan costa més d'ajudar.

"L'habitatge és un problema per a tothom a la ciutat de Barcelona, per això sabem que disposar de pisos per als sense sostre és complicat. Per això proposem obrir espais perquè aquesta gent tingui a on descansar. Costa sortir del carrer vivint al carrer".

Per conscienciar sobre aquesta realitat, Arrels Fundació fa temps que organitza rutes a peu amb guies que expliquen la seva experiència en primera persona. Les rutes les marquen els mateixos guies en funció del que ells hagin viscut. A l'hivern han passat escoles i instituts, i ara a l'estiu pot anar tothom qui vulgui.

"Aquestes rutes provoquen un impacte a les persones que durarà molt de temps".