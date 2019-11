Rosalia, Greta Thunberg i "La Casa de Papel", entre els "nous" caganers d'aquest any

En Marc Alòs eés un dels germans que estan darrera de Caganer.com. Cada Nadal presenten les seves novetats, i en aquesta ocasió la mirada s'ha posat al món de les dones. La Rosalia, la Greta Thunberg, la adolescent activista que lluita contra el canvi climàtic, la Frida Kahlo... aquestes són algunes de les “caganeres” que es presenten aquest any. També heroïnes de còmics, representants d'esports més minoritaris... El Marc ha volgut explicar les novetats d'aquest any als micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra. I el primer que ens ha explicat és que els caganers polítics sembla que van a la baixa:

“A la societat ja tenim una mica de cansament sobre el tema polític. A més aquest és un any que no hi ha hagut grans novetats ni canvis de cares al món polític català o estatal... aixì que potser si, els caganers polítics estan perdent una mica de pistonada, però ho hem aprofitat per poder fer altres coses. Tot i que hem canviat a la caganera Theresa May pel caganer Boris Johnson, això si. És el gran canvi internacional que hem fet”.

També protagonistes de la sèrie La Casa de Papel: “Jo sóc un gran seguidor i hem vist que socialment la sèrie ha agafat molta empenta i ens ha fet gràcia compartir aquests personatges”.

Pels més petits hi ha El Joker, el Rei Lleó, gàrgoles de El Jorobado de Notre Dame... “Sí, mai ens hem d'oblidar dels petits. Jo en tinc dos a casa, el meu germà té tres, i volem fer una col.lecció molt transversal, i els més petits, que avui dia amb les xarxer ho coneixen tot, també demanen els seus caganers”.

I en l'àmbit esportiu destaquen Nocak Djokovic, Rafa Nadal, o Pau Gasol: “Fer al Pau Gasol no és fácil. El tenim fa molts anys, i el anem refent en funció de si es canvia d'equip. I també fem oficis, que tenim molts. Els nous d'aquest anys són cirurgià i cuinera”.

Doncs ja ho sabeu, si voleu algun caganer, o caganera, aquest any tenim més varietat que mai.