És recomanable la desconnexió total a l'estiu?

"Hi ha persones que necessiten la desconnexió absoluta, i sense això tornen a la feina amb la sensació de no haver fet vacances". Aquesta afirmació la fa Ferran Lalueza, Professor en Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. "Però hi ha gent capaç de combinar el seu temps d'oci amb la feina. És important aprofitar les vacances per fer allò que a un mateix li agrada i que normalment no pot fer. A partir d'aquí, tot s'hi val".

"Els especialistes de la creativitat ens diuen que les grans idees neixen de l'avorriment. I avui dia l'avorriment és un luxe. La infantesa és el període de la vida en què estem protegits de les obligacions. Però cada cop menys els nens tenen aquest espai per a l'avorriment. És important tenir aquest espai de no obligacions per deixar-nos endur per allò que el cos ens demani i per fer allò que no podem durant el curs per què les obligacions ens lliguen".

A l'hora de parlar sobre la Síndrome Vacacional, Ferran Lalueza assegura que "anem excitats durant 11 mesos per la vida i quan de sobte posem el fre de mà sembla que s'hagi d'acabar el món. S'ha tipificat com un problema que s'ha de tractar i evitar".

I sobre la Síndrome Post-Vacacional, "quan estem acostumats a la bona vida i a gaudir de cada moment, tornem a la rutina de feina, estrès i maldecaps que sacsegen el nostre organisme".

Per gaudir de les vacances, ens dóna la seva recepta. "No imposar-nos obligacions. Les obligacions del dia a dia ens venen donades i no tenim gaire marge de maniobra. Això agafa inèrcia i fa que durant les vacances hem de visitar llocs, hem de fer coses divertides o veure moltes coses, i això provoca un neguit important. I crec que és important trobar aquest espai per avorrir-nos".