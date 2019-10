Rafael García (CC.OO): "Hi ha una gran manca d'inversió en rodalies Renfe"

CC.OO ha publicat un estudi que conclou que, cada dia, de mitjana, hi ha una cinquantena d'incidències a la xarxa de rodalies de Catalunya. L'any 2018 va haver prop de 20.000 incidències que van afectar uns 6,7 milions d'usuaris. Uns problemes que es repeteixen any rere any, segons aquest sindicat, principalment per un dèficit endèmic d'inversions. Unes inversions de les que es beneficia sobretot l'alta velocitat, però no pas rodalies.

Hem volgut parlar del tema amb el Rafael García que és el Secretari General d'Organització Institucional del sector viari de Comisions Obreres.

“En general la cosa va a peor. En los tres años en los que hemos hecho este estudio, vemos que la cosa está lejos de mejorar, más bien al contrario.Estamos convencidos de que podría solucionarse con una importante inversión económica. Las veces que se ha inyectado dinero, se ha notado rápidamente. Pero en este país la inversión ferroviaria se ha ido muchos años seguidos hacia la alta velocidad y se ha abandonado bastante lo que nosotros llamamos “el tren de la clase trabajadora”, ese ferrocarril que no es de alta velocidad. Mueve el 92% de pasajeros, y recibe el 30% del presupuesto. En cambio el tren que mueve al 8% de pasajeros recibe el 70%. Es una situación absolutamente desequilibrada que no se da en ningún otro país del entorno europeo”.

“Renfe hace una gestión bastante buena para los medios que tiene. Ellos tienen estudiadas sus incidencias. Hay una combinación de causas. Hay una parte de incidencias que se deben a Renfe, otras que son responsabilidad de Adif y otras incidencias que se deben a otros operadores, y también un tercer bloque que son incidencias externas: Actos vandálicos, grafitis... todos estos datos están en el estudi oque hemos presentado. Las explicaciones de causas técnicas se han analizado, pero lo que nosotros ponemos en evidencia es que detrás de todo esto lo que hay es una falta de medios humanos y una falta de inversión”