Qué val casar-se a Barcelona?

Tiempo de lectura: 1



Quan val organitzar una boda a Barcelona?Segons el portal professional Prontopro.es ,de mitjana cassar-se a Espanya suposa una despessa de 16.151 euros. En el ranking per ciutats, Málaga és la ciutat més barata i Madrid la més cara. La portaveu de Prontopro.es, ha destacat que "Estos presupuestos son para bodas con presupuestos muy ajustados y con cien invitados como máximo".Es a dir no estem parlant de bodes com la de Sergio Ramos i Pilar Rubio que va sortir per uns tres milions d'euros. Per partides econòmiques ,Karen Pereira, ha subratllat "Que la figura del Wedding Planer sirve para ahorrar males de cabeza a los novios.Es un profesional experto en todo lo que concierne a la boda .Sus servicios pueden ir de 1500 euros a 2.300 euros". Pel que fa a les flors,el catering ,el pentinats de la novia,la música per animar la festa ,el reportatge de fotos i les postres finals ,Pereira han concretat prues :" Flores para decorar la ceremonia ,unos 671 euros;la comida del enlace o menú de boda puede salir a la pareja por unos 8.000 euros para cien invitados;que la novia vaya peinada de forma impecable ,le saldrá por unos 470 euros;la música para que los novios y los invitados bailen ,puede costar unos 930 euros;si además la parejita quiere inmortalizar los momentos más destacados de su enlace con buenas fotos deberan pagar de 1.300 a 1.800 euros;para un dulce final,unos buenos postres que costarán unos 400 euros".Si vols casar-te a Madrid hauras d'invertir uns 16.687 euros;a Málaga molt menys,9.662 i a Barcelona poc més de 16.000. Son dades de l'informe el.laborat per la plataforma d'oferta i demanda de treball professional i artesanal ProntoPro.es.