Qué cal saber de la manipulació segura de petards i focs artificials ?

El primer consell per evitar accidents amb els pertards la nit de Sant Joan és fer cas a les intruccions que porta cada producte pirotècni .Ho ha dit avui Miquel Casino,expert en productes pirotècnics de Pirotècnia Igual .Una empresa catalana creada a l'any 1880 que fabrica i distribuiex productes professionals pirotècnics a tot el món.La companyia va néixer al carrer de la Font Honrada de Barcelona ,al barri de Montjuïc.Una empresa familiar dirigida actualment per la tercera i quarta generació.Pirotècnia Igual va participar en la cerimonia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i tambè en les olimpiades de 2016 al Brasil.Miquel Casino ha destacat que " Els petards mai s'han de guardar a les butxaques i sobre tot cal llegir les intruccions de cada article abans d' encendra la metxa. No s'han de subjectar els petards amb les mans,no posar els petards a prop de la cara ni del cos.Si un petard no s'encén bé,no s'ha de tocar fins al cap de mitja hora i s'ha de remullar perquè s'apagui del tot".A banda del consell del portaveu de Pirotècnia Igual, des de el departament d'Interior de la Generalitat recorden que no s'han de llançar coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones.No s'han d'encendra cap petard dins de les cases.No s'han de llançar petards des de balconades ni finestres. Tambè cal vigilar,segons el departament d'Interior, que no hi hagi a la vora d'on es manipulen petards líquids inflamables .Miquel Casino ha recordat que "Existeixen tres categories de petards, cadescuna adequada per una edat de la persona que els manipula.Això ja indica la perillositat de cada petard ,fet que han de tenir molt clar els usuaris".