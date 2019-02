Què aporta la ciutat de l'Hospitalet al MWC 2019?

Tiempo de lectura: 1



Avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra hem parlat del congrés de telefonia mòbil MOBILE WORLD CONGRESS amb l'alcaldessa d'Hospitalet.Nuria Marín ha destacat la feina conjunta que es fa cada any abans del congrés “No es tracta tant de reivindicar un o un altre, si no treballar plegats aquest projecte què ès una suma de treball col·lectiu entre administracions i el teixit empresarial”.L'alcaldessa

ha destacat que el Mobile “Genera moltes oportunitats per milers de persones com a primer treball, durant aquests dies s'està contractant a més de 13 mil persones amb un impacte econòmic molt important de gairabè 500 milions d'euros”.Nuria Marín ha volgut recordat que fins dissabte es fa a la seva ciutat un Mobile més familiar per la gent de l'Hospitalet .Dimarts va començar el Yombo que és aquest Mobile paral·lel pels nois i noies de tot Catalunya”

Nuria Marin tambè s'ha referit a l'ampliació de la Fira “ En aquest moments Gran Via té 240 mil metres quadrats, guanyarem 60 mil més i això ens posa en un tamany de 300 mil metres quadrats, que és el desitjable per poder ser més o menys el número 5 en l'economia Europea ,per tant estem generant l'oportunitat que d'altres fires importants aterrin a Barcelona ,L'Hospitalet i Catalunya. Finalment,Nuria Marín s'ha referit a que totes les adminsitracions ,ajuntament de Barcelona,Generalitat i Estats Espanyol, han de sumar i no resta perquè el Mobile World Congrés continui a Barcelona."Tots plegats hem de treballar junts perquè aconteixements tinguin un ambient lo més trànquil possible per la gent que assisteix.