Professor Gonzalo Bernardos: "És fals que vingui una nova crisi econòmica"

Darrerament fa por llegir alguns articles de prensa o entrar a algunes webs d'economia, on es pronostiva que la recessió econòmica ja és aquí, i que les darreres xifres així ho indiquen. L'afiliació a la Seguretat Social a Espanya ha perdut més de 212.000 treballadors a la tornada de l'estiu, és la pitjor dada regstrada des d'agost de 2008. El nombre de desempleats va augmentar en més de 54.000. Espanya ha deixat de crear llocs de treball al ritme en que ho feia els darrers anys. Per veure fins a quin punt són certes aquestes apocalíptiques prediccions, des d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra hem volgut parlar amb el profesor d'economia de la universitat de Barcelona Gonzalo Bernardos.

“No és cert que s'apropi una nova recessió econòmica. Això és totalment fals. L'any passat vam crèixer al 2,7% i, tot i això, a l'agost es van perdre 207.000 llocs de treball. Agafar una dada, centrar les coses en un mes, no posar les dades anteriors... tot això és fer trampa. No hi ha cap organisme internacional que digui que Espanya està entrant en recessió. De fet la majoria d'ells diuen que creixerem al 2,3%, que arribarem a doblar el creixement de la zona euro, que superarem el creixement d'Alemanya o el Regne Unit. El que passa és que hi ha molta gent a la que li agrada dir coses molt grosses però que no són veritat. La crisi no tornarà. I això ho dic per què la situació del món ha canviat, la situació de la banca ha canviat. Amb Zapatero el país vivia molt per sobre de les seves possibilitats i ara, en canvi, crec que vivim per sota”.

També es diu que una xifra molt útil per saber cap a on es dirigeix l'economia és la matriculació de nous vehicles, directament associada al consum. Doncs aquesta dada va registar una caiga del 9,2% durant aquest any i un descens del 30% a l'agost.

“Si, aquestes dades són veritat, però s'ha d'explicar tot. És cert que aquest agost les matriculacions han caigut un 30%, però ningú explica que el mes d'agost de l'any anterior va pujar un 47%, i això no era normal. El que va passar és que entrava en vigor el nou protocol d'emissions, i els concessionaris van automatricular molts vehicles. Mai havia hagut un mes d'agost com el de 2018. El que passa és que si vens d'un mes d'agost tan impresionant com el del 2018, dius que a l'agost del 2019 s'ha baixat un 30% i no dones cap dada més, doncs arribes a la conclusió de que hi ha recessió. Però no és veritat”.