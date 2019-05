Primer aniversari de la reobertura del Mercat de Sant Antoni

Tiempo de lectura: 1



Després de 9 anys d'obres, el mercat de Sant Antoni de Barcelona, va tornar a obrir les seves portes el 23 de maig del 2018. En el seu primer aniversari les xifres del mercat i del barri són molt bones: S'ha incrementat en un 22% el número de visitants.

Per parlar del tema ha passat per Herrera en Cope Catalunya i Andorra Vicenç Gasca, president de Sant Antoni Comerç, qui ens ha dit que “hem passat de ser un barri de color gris a ser un barri en colors”.

“La zona ha passat de grisos a color per molts motius: Per la reobertura del mercat amb tot el seu esplendor, per la reurbanització de la super cruïlla de Sant Antoni, en definitiva per un conjunt de circusntàncies: Més afluència de gent, peatonalització, zones ajardinades, plaçes, arbres... tot això es boníssim”

“Respecte l'any anterior el barri de Sant Antoni ha incrementat les visites en més d'un 40%. Ara mateix estem en 57 milions de persones a l'any que venen a Sant Antoni, és un increment molt gran”

“Tambe hem notat un augment de vendes. Estem molt contents i molt satisfets. Ens feia por que Sant Antoni es convertís en un parc temàtic només per a turistes però no ha estat així, ens ha quedat un comerç i un mercat de proximitat que gaudim tots els veïns.”

“Ara el que cal es que començi la remodelació de la ronda de Sant Antoni, que ha de tornar a urbanitzar-se. Per nosaltres les obres no han acabat. És una obra molt important i per descomptat se'ns ha d'escoltar als veïns.”