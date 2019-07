El preu de la vivenda encara està lluny dels nivells pre-crisi

Les dramàtiques conseqüències socials de la crisis de la última dècada han deixat a Espanya una latent però enorme por per les bombolles inmobiliàries. La situació, obviament, dista molt de ser la de fa uns anys. Els preus de la vivenda han pujat un 22% des del mínim que va marcar a començaments del 2014, però segueixen un 31% per sota dels màxims de l'any 2007. Segons el banc d'Espanya, les dades no evidencien indicis de sobrevaloració, no obstant, l'aparició de mini bombolles a certes zones ja està despertant les primeres alarmes.

El Lluís Marsà és el president de l'Associació de Promotors de Catalunya, i ens diu que “per descomptat que hem après coses, sobretot el sistema financer. Actualment hi ha unes condicions per finançar l'adquisició d'un habitatge que no té res a veure amb el que havia fa 12 anys”.

“Sí, ja hi ha zones concretes on els preus han arribat a nivells pre-crisis, però en general encara estem bastant per sota dels preus de fa 12 anys. Els preus els marca la oferta i la demanda, i malauradament en aquest moment tenim una crisi d'oferta. L'any passat es van iniciar a tot Catalunya 14.500 habitatges, quan amb les previsions normals per un mercat com el català, hauríen de ser 25.000 habitatges”.

Els baixos salaris que es paguen a Espanya fan encara més difícil poder accedir a una vivenda. Ens encaminarem de nou a una nova crisi del sector inmobiliari?