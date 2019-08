La presència dels nadons a les xarxes socials

Segons darrers estudis, el 81% dels nadons té presència a les xarxes socials abans dels 6 mesos. Per a Raquel Herrera, Professora dels Estudis de Ciències de la Informació de la UOC, aquest fet comporta molts riscos. "Encara que els pares tinguin configurada la privacitat, qualsevol persona pot tenir accés i compartir les imatges, es poden descontrolar i no sabem a on poden anar a parar, i és que en un cas extrem, es podrien fer servir en pornografia infantil. Qualsevol pot compartir una imatge o fer una captura de pantalla. Els adults decidim a on volem aparèixer. Però no els nens".

Sobre la protecció dels infants, "la legislació prèvia a internet ja contemplava la protecció dels menors, com es veu als mitjans de comunicació, a on els menors apareixen pixelats. Però si un pare comparteix una imatge del seu fill, això no és cap delicte. En aquest sentit hi ha una certa desprotecció dels menors".

Raquel Herrera diferencia dos motius per penjar les fotografies dels fills. "Hi ha una part de la gent que ho fa sense mala fe, que ja comparteix l'embaràs perquè ho considera especial encara que no ho sigui. Però per l'altra banda hi ha una versant exhibicionista". El 56% dels pares pengen fotografies dels seus fills a les xarxes socials. "Hi ha precedents de gent que demana esborrar aquest contingut".

"Avui dia les fotografies donen molta informació, no només d'on s'hi ha pres, sinó d'altres elements que exposen a qualsevol nen que estigui a internet i que afecta la seva privacitat".

Per a Raquel Herrera, el comportament ideal seria el de "configurar la privacitat a les xarxes socials i no penjar fotografies, però si es fa, evitar mostrar el rostre dels infants".