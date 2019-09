"Poesia d'emergència": El telèfon on et recitaran un poema

En un dia a dia tan frenètic com la majoria portem, amb la feina, les obligacions de cada dia, l'estress... la veritat és una que poder respirar, fer una petita pausa, i que algú ens reciti una mica de bona poesia, no sona gens malament, oi ? Doncs us podem donar un numero de telèfon, el 659861032 i, si truqueu, algú us recitarà un poema. No et demanaran com et dius, ni et preguntaran a què et dediques, ni el motiu de la trucada.. et recitaran uns versos, t'informaran del títol del poema, el nom de l'autor, i s'acomiadaran. Parlem d'un servei gratuït que es diu “Poesia d'emergència” i que es va inaugurar al Sant Jordi del 2018 per l'Edu Bernal i el Fede Nieto. Després d'un any i mig són moltes les persones que truquen al 659861032. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra vam trucar al telèfon de “Poesia d'emergència” i ens van regalar uns versos preciosos.

L'Eduard ens explica que la idea va ser intentar apropar la poesia a un públic més ampli i d'una manera sorprenent. “La veritat és que estem molt sorpresos de la quantitat de gent que truca. Hi ha moments que poden trucar moltes persones a la vegada i els voluntaris anem més de cul. Hi ha gent que repeteix, gent que truca dos o tres cops al dia. Hi ha voluntaris de Barcelona, de Granada, de Valladolid... ara mateix tenim 4 telèfons, els atenen 4 voluntaris. Cadascú fa la seva vida. Quan algú truca els quatre telèfons sonen a l'hora i qui pot l'agafa i recita una poesia”.

Cada voluntari escull quines poesies recita. Poden ser poesies própies, d'algun amic, o de poetes reconeguts, es diu el nom de l'autor i s'acomiada la trucada: “sí, però sovint la gent ens pregunta coses. Nosaltres recomanem no interactuar amb l'usuari. El que fem és donar-li una poesi a qui truca, però no hi ha res més enllà. La trucada és una trucada normal, amb una línea normal... no es paga res per trucar a aquest telèfon”.

Doncs ja ho sabeu: posar una mica de poesia a la vostra vida mai havia estat tan fácil.