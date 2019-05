Ja podem demanar les ajudes per comprar cotxes elèctrics

Tiempo de lectura: 1



Des d'aquest dimarts 21 de maig els catalans ja poden demanar les ajudes per comprar cotxes elèctrics del pla Moves. L'institut català d'energia ha obert la convocatòria per impulsar la mobilitat sostenible, que té una dotació global de 7.3 milions d'euros.

L'objectiu és aconseguir un transport menys depenent de les energies fòssils, més net i més sostenible. El pla preveu ajudes per comprar vehicles i també subvencions per instal.lar llocs de recàrrega elèctrica.

Les ajudes provenen del Fons d'Eficiència Energètica, constituït amb aportacions procedents de la tarifa elèctrica i creat per la Unió Europea. A l'Estat aquest fons el gestiona l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi energètic (IDAE) i aquest any, per primer cop, ho fa la Generalitat de Catalunya a través de l'Icaen.

Se subvenciona l'adquisició de vehicles d'energies alternatives amb quantitats que van dels 600 als 15.000 euros, depenent de la tipologia del vehicle i la tecnologia de propulsió. Aquesta línia té una dotació de 3,29 milions d'euros. Cada ciutadà podrà demanar l'ajuda per a un cotxe, mentre que les empreses i adminitracions que tenen flotes podran demanar ajudes per a un màxim de 30 vehicles.

També se subvencionarà la implantació d'infraestrutures de recàrrega de tota mena: Domèstica, convencional, semiràpida i ràpida, tant per a particulars com per a empreses i administracions. Aquesta línia té una dotació de 3,14 milions.