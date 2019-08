Plataforma #pasasinhuella contra els túmuls

Túmuls és el nom que se li dóna a les muntanyes de pedra que trobem a diferents paratges naturals. Els darrers anys han proliferat per la seva popularitat a les xarxes socials. Els mateixos banyistes els fan per treure's un 'selfie'. Sembla un gest inofensiu, però quan canviem una roca de lloc canviem i destruïm el lloc a on moltes espècies autòctones fan el niu o s'alimenten.

La iniciativa 'Pasa sin huella' de la Fundació Telesforo Bravo-Juan Coello té com a objectiu perseguir, denunciar i conscienciar sobre aquesta pràctica nociva per al medi ambient.

El seu director, Jaime Coello, assegura que "és trist veure com tendim a uniformitzar els espais naturals", quan la bellesa radica en la diversitat dels espais.

En l'àmbit legislatiu, Coello assegura que treballen en l'aprovació de lleis que prohibeixin aquestes pràctiques. "Estem promovent l'aprovació d'ordenances municipals, però seria genial que tant les Comunitats Autònomes com l'Estat legislessin en aquest sentit i es prohibeixi de manera definitiva".

"És cert que l'ésser humà ha treballat amb les roques durant la història, però tenien una funció, com ara marca camins o delimitar terrenys. Ara es fa això només per un 'selfie' sense saber el mal que s'està fent al medi natural".

Jaime Coello titlla la reacció de la gent com a 'positiva'. "A la gent li manca consciència, però si que és cert que quan els ho expliques i veuen perquè ho fas, fins i tot els nens petits ajuden a retirar els túmuls". I sobre aquesta retirada, afegeix que no es pot fer de qualsevol manera. "És molt important deixar la roca al lloc i orientada de la mateixa manera. També és molt important evitar cops innecessaris als túmuls per evitar més desperfectes".

Però a on agafa força aquesta iniciativa és a Facebook. "Ens arriben missatges d'arreu del món denunciant els túmuls: Estats Units, oceà Índic, Noruega... Gràcies a les xarxes socials arriben molts mails que ajuden a visibilitzar de manera efectiva el problema".

Per acabar, Jaime Coello deixa un missatge. "Tots els espais naturals són de tothom, i els hem de gaudir i cuidar fins que arribi el moment de deixar-los a les següents generacions".