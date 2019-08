La plaga de xinxes s'expandeix a 5 municipis de les comarques de Girona

L'estiu és l'estació perfecta perquè apareguin determinades espècies i plagues, afavorides també pel canvi climàtic. Després d'una primavera menys plujosa del que era d'esperar i amb un estiu que segons els mapes ha de ser molt calorós, els experts adverteixen que diferents espècies com el mosquit tigre, la panerola o les xinxes poden esdevenir plagues durant aquest estiu del 2019.

De fet, una plaga de xinxes s'està escampant per les comarques de Girona. Van començar al camp i han acabat arribant a les cases. Tot i això, Milagros Fernández, Directora General d'ANECPLA (Associació Nacional d'Empreses de Control de Plagues) demana calma a la població.

"Les xinxes detectades a Girona són una espècie que només afecta els cultius. Res a veure amb les xinxes de llit. No representen cap mena de risc cap a la Salut pública. És veritat que poden arribar a ser molestes, però tal com han arribat, marxaran. Fer un tractament agressiu podria ser perjudicial per a altres espècies que són beneficioses".

Pel que fa a les xinxes de llit, Milagros Fernández considera normal que hagin tornat a aparèixer. "Van tornar a aparèixer a la Costa del Sol, a les zones amb més turisme. Hem de pensar que ara es viatja més, i qualsevol persona pot portar-les al seu equipatge sense adonar-se'n. Per això no vol dir que l'establiment o l'habitatge tingui manca d'higiene".

Per acabar, Milagros Fernández deixa un missatge. "Si es detecta la presència de xinxes, el millor que es pot fer és avisar a un especialista. Els insecticides l'únic que farien seria estendre el problema, i al cap i a la fi, les xinxes acostumen a estar localitzades en aquelles estances a on dormim, ja que s'alimenten de la sang dels mamífers".