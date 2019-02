La piscina muncipal de Ripoll intal.la el primer sistema per evitar ofegaments

Tiempo de lectura: 1



Jordi Garriga ,director de la piscina municipal de Ripoll la primera intal.lació nautica d'Espanya amb un sistema per evitar ofegaments.Segons Garriga, “Serem la primera piscina que col·locarà aquest sistema de prevenció d'ofegaments , estem contents per poder-lo començar a implementar i donarli utilitat”.Jordi explica com funciona el sistema “Hi ha un conjunt de càmeres subaquàtiques que registren absolutament totes les imatges, tots els punts mesuren els buits sota de l'aigua”. “Les càmares detecten quan hi ha un cos que està immòbil o té una trajectòria que no està definida sota de l'aigua”."A partir d'aquestes imatges el socorrista porta un rellotge que vibra i sona l'alarma ,a les hores en el rellotge surt exactament en quins dels dos nivells de la piscina és i en quina possició està el cos detectat”.

El director de la piscina de Ripoll tambè ha dit que “ Aquest sistema és un afegit perquè tinguem més seguretat, això no vol dir que substitueixi el socorrista,no vol dir en absolut que la gent hagi de vigilar menys, són temes de prevenció”.Garriga ha afegit que “Sempre com més seguretat hi hagi més possibilitats hi ha que les coses surtin bé”.