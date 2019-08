La Pesta arriba a Arenys de Mar aquest 15 d'Agost

Josep Riera, Director de la Pesta i membre de la comissió organitzadora ens explica els detalls d'aquesta festivitat que transforma Arenys de Mar en Santa Maria d’Arenys. Un espectacle que reviu l’infern que va sofrir el poble durant el segle XVII.

Amb música, dansa i teatre pels carrers i places de la vila, aquella nit, es pot viure l’angoixa de la malura i la joia del miracle, que es dediqués a Sant Roc el "Vot de Vila".

La festa de La Pesta va començar l’any 2010 per reforçar la festa de Sant Roc.És fa possible gràcies a la participació d’un gran nombre de vilatans i de professionals de diversos àmbits, artístics i tècnics, que col·laboren desinteressadament per fer possible que Arenys de Mar visqui i recordi els foscos dies que varen fer néixer el "Vot de Vila".