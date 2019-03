Perquè les vendes per internet han incrementat els accidents de trànsit?

Tiempo de lectura: 1



Segons un estudi recent la compra per internet ha disparat els accidents de trànsit on estàn implicades furgonetes.Per entendra aquesta noticia cal saber que,segons aquest estudi, el 55 per cent dels conductors de furgonetes incompleixen la normes de trànsit o el 81 per cent dels repartidors aparquen on poden o on volen.Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha volgut parlar amb un expert del tema.Ha estat amb Mario Arnaldo,president de Automovilistas Asociados de Europa.Arnaldo ha comentat que”Los accidentes de tráfico con furgonetas implicadas es anterior al boom de las ventas por internet si no también al transporte de mercancias en general que se hace en un vehículo ligero”.Para Arnaldo ,la preparació del conductor d'una furgoneta no és la mateixa que la d'un conductor que portés un camió, un conductor d'un vehicle gran necessita un carnet professional i cada cinc anys ha de fer un curs de capacitació .Amés,Mario Arnaldo, ha recordat que els conductors de furgonetes acostumen a ser personal ocassional.El president d'AAE ha recordat l'estrès sota el que treballant els repartidors i que molts condueixen pensant que porten un turisme i no pas un vehicle més gran. Mario Arnaldo ha volgut destacar “Qué muchos de estos vehículos de reparto no llevan tacómetro y no se controlan los kilometros que hacen o los días que están circulando sin descanso" .Per acabar Arnaldo ha criticat a la Dirección General de Tráfico perquè amb la última modificació del codi de circulació es permet circular a furgonetes,camions o autobusos a cent quilometres per hora per carreteres convencionals sense voral i les pitjors mantingudes arreu del territori.