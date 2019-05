Perillen els viatges de l'IMSERSO a Catalunya?

Tiempo de lectura: 1



Perillen els viatges de l'IMSERSO des de Catalunya o des de qualsevol altre recó d'Espanya? Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha contestat aquesta pregunta Nuria Montes, directora general de la Patronal Hotelera de Benidorm,una de les ciutats favorites de la gent gran per anar de vacances amb l'IMSERSO.Nuria Montes ha dit que " La Confederación Española de Hoteles y Alojaminetos turísticos ,a la que pertenezco,no tiene la intención que desaparezca estos viajes".Nuría ha recordat que " Estos viajes hacen mucho bien a los jubilados , a la industria de la hosteleria de toda España y que tan rentable es para el Estado".La Secretari General ha destacat que no potser que l'administració central demani als hostelers amb establiments de quatre estrelles que assumeixin una estada a pensió completa,amb aigua,vi,servei d'animació i metge si cal per vint euros.Montes ha criticat durament a l'adminsitració espanyola perquè ha dit " Ante la actitud nada receptiva del Estado no nos ha quedado otro remedio que presentar un recurso que no creeemos que perjudique o retrase las fechas de salida de los viajes del IMSERSO de este año 2019". Nuria Montes ha recordat que "Existe la posibilidad sobre la mesa de estudiar una prorroga de los fondos destinados al IMSERSO para los viajes del próximo año".Des de la patronal turística ha recordat que "El Estado Español sólo aporta el veinte por ciento del coste total de los viajes ,el resto lo pone el usuario,por tanto es erronea la idea que los viajes del IMSERSO los subvenciona totalmente la administración central".Nuria Montes ha assenyalat que l'Estat inverteix uns 63 milions d'euros i recull 110 milions ,per tant els numeros surten per incrementar la inversió.Tot plegat la patronal turística diu que l'increment econòmic per part dels usuaris dels viatges de L'IMSERSO nomès seria d'un o dos euros.