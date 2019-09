Un 26 per cent dels adolescents vol aprimar-se i ho fa sense cap control

Un de cada quatre adolescents ha fet dieta alguna vegada pel seu compte sense cap control mèdic. Aquesta és una de les conclussions de l'enquesta que ha fet l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia de Catalunya.Una entitat que avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha dit que "És molt alarmant que un 23 per cent dels nois i noies de 12 a 16 anys hagin fet algun tipus de dieta sense control.Aquesta és una conducta de risc molt perillosa a l'hora de desencadenar un transtorn de la conducta alimentària,com l'anorrèxia i la bulímia". L'equesta de l' AABC ,s'ha fet entre 777 alumnes d'entre 12 i 16 anys. Un 40 per cent ha dit en l'enquesta que canviarien alguna part del seu cos.El 26 per cent col aprimar-se.El 25 per cent vol musculat.Un 18 per cent no té clar si pot tenir un problema amb el cos o l'alimentació.Un 8 per cent creu que pot tenir un problema amb el cos o l'alimentació.Fins i tot un 39 per cent dels nois que han participat en l'estudi han reconegut que han rebut crítiques o burles relacionades amb el seu físic. Per la presidenta de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia ,les xarxes socials tambè juguen un paper perillós en les actituts o comportaments dels adolescents davant de la seva alimentació.Una de les xarxes més perilloses és Instagram per les imatges continues d'adults que volen transmetre una imatge ideal ,que no és la real .Els adolescents intentar imitar aquests comportaments i poden caure en qualsevols de les malaltias alimentaries.