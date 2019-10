Pastora Soler ens presenta "Sentir", el seu nou disc

Té nou disc sota el braç, un treball que es diu “Sentir” i del que ja està presentant el primer senzill: “Aunque me cueste la vida”. Pastora Soler ha volgut venir a “Herrera en Cope Catalunya i Andorra” a presentar-nos el seu nou disc, en una etapa molt feliç de la seva vida, embarassada de la que serà la seva segona filla.

“Mi hija me decía que quería una hermanita. Y sí, es un niña. Estoy rodeada de niñas, tengo una hija de cuatro años, dos sobrinas... y mi hija cree que todas las madres son cantantes, que todas hacen conciertos y han de ir a cantar, que ese es el trabajo de todas. Mi marido es coreógrafo, y ayuda a veces a mi hija a hacer algún baile con la escuela... pero no le recomendaría a mi hija ser cantante. Anuque si hay una vocación fuerte, entonces sí. Cuando es puro y vocacional hay que ir para adelante. Pero con un trabajo de lunes a viernes puedes desconectar, en cambio aquí no se desconecta nunca. Hay momentos que estás muy quemada, días uqe no tienes ganas de cantar. Pero la verdad es que todo lo bueno suple a la parte mala”.

Sobre aquest nou disc, Pastora no oculta la seva satisfacció pels resultats: “Estoy muy satisfecha con este nuevo disco. Y me estoy sorprendiendo mucho, porque mucha gente me está diciendo que es el mejor disco de mi carrera. Es un disco muy equilibrado, con un poco de todo, y sobretodo hay mucho “sentir”, muchas canciones a las que te puedes agarrar”.

“Pararé, por supuesto, hasta que mi cuerpo aguante. Por que no paran de salir actos promocionales, firmas de discos... pero hasta finales de noviembre creo que estaré dando vueltas. Luego ya me quito de en medio por que tengo que preparar muchas cosas. Pero cuando nazca la niña sí que me tomaré unos meses de estar dedicada a ella, y espero empezar gira en mayo”