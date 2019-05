A partir del 12 de maig els treballadors hauran de fitxar per llei

Tiempo de lectura: 1



Les empreses hauran de registrar diàriament la jornada dels seus trebajlladors a partir del 12 de maig.Aquesta data entrarà en vigor la modificació de l'Estatut dels Treballadors referida al registre de jornada aprovat recentment pel govern d'Espanya.El decret publicat al Boletín Oficial del Estado ,obliga a les empreses a realitzar un registre diari de l'horari dels seus treballadors ,que haurà d'incloure l'inici i termini de la jornada laboral, sense perjudici de la flexibilitat horària.Aquest registre s'organitzarà i documentarà a travès de la negociació col.lectiva o acord d'empresa o per decisió de l'empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors.Amès l'empresa estarà obligada a conservar els registres de jornada dels seus treballadors durant quatre anys i hauran de romandre a la disposició dels treballadors,sindicats i de la ibnspecció de Treball i la Seguretat Social. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha parlat del tema Elena de la Campa,directora de relacions laborals i negociacions col.lectives de PIMEC (micro,petita i mitjana empresa de Catalunya).Per la representant de PIMEC "El reial decret nomès ens marca que s'ha de fitxar a l'entrada i la sortida però no diu res del que passa al mig. Falta el desenvolupament reglamentari que s'hauria de haver posat en marxar amb de posar una data d'inici". Segons Elena de la Campa "Aquesta normativa que obliga a fitxar als treballadors posa fre als nous models de treball basats en la flexibilitat laboral i en la conciliació familiar ". Per PIMEC la nova normativa pot beneficiar als treballadors que allarguen l'estada en l'empresa i les empreses hauran de ser molt més estrictres i dir-li al traballador que té una hora de finalització de la seva jornada de treball.