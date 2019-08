Odontologia per a tothom

Hem conegut avui la clínica 'Mil-i-una dents' de la mà del Doctor Cristian Vargas. "La nostra proposta té com a fi que tothom tingui accés a un tractament odontològic adequat". Si anem a la clínica, trobem dues portes. "La primera porta és per la que entra qui vol rebre un tractament convencional, com a qualsevol clínica privada. L'altra porta és per aquells que per la seva situació no s'ho poden permetre".

El Doctor Vargas admet que el seu sector és car. "L'odontologia és cara. Per aconseguir que tothom tingui accés al tractament vam idear un sistema en el qual tots col·laborem: els pacients que entren a la clínica a fer-se el seu tractament contribueixen al fet que vingui una persona que per la seva situació no s'ho pot permetre. I per altra banda, el mateix personal de la clínica reduïm els nostres sous, el nostre marge de beneficis per fer això possible".

Però això no és una feina de poc temps. "Des de 2004 que portem fent campanyes gratuïtes. Sempre hem tingut vincles amb fundacions, ONGs i ajuntaments amics per poder identificar al pacient que realment ho necessita, ja que posem molta energia en això, per aquesta raó volem que aquest esforç vagi a qui realment ho necessita. Es fa un seguiment de sis mesos a través de serveis socials o de la seva fundació, i un cop passa aquest temps, els atenem al 100%".

El doctor assegura que falta consciència sobre com és d'important la salut bucodental. "El gran gruix de la responsabilitat repercuteix en un mateix. La gent no és conscient de l'estat de la seva boca ni de les seves dents". "Molta gent troba feina després de sotmetre's a un tractament adient".

El doctor Vargas ens explica el concepte 'Banc del temps' que intenta inculcar. "Pot ser que estiguis en una situació difícil, i per això nosaltres et donem accés al tractament, però volem que el pacient adquireixi un valor més enllà dels diners. Has d'ajudar a alguna persona més. Tothom ha de sentir que allò que guanya ho guanya pel seu esforç, i d'aquesta manera ho valoraran i en tindran cura".