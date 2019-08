O.C.U. Adverteix de la ineficàcia d'alguns productes contra els mosquits.

L'Organització adverteix que les polseres repel·lents i els aparells d'ultrasons no són productes eficaços contra els mosquits. L'O.C.U. recorda que, encara que els efectes de les locions repel·lents estan demostrats, la seva eficàcia depèn del principi actiu i la seva concentració.

Per tant és recomanable fer ús d'insecticides. Segons l'O.C.U., aquests productes sí que són eficients. Els insecticides estan disponibles en format aerosol o endoll de recàrrega, en líquid o bé en pastilles. Aquests productes no espanten els mosquits, sinó que directament els maten. Es recomana no fer un ús excessiu d'aquest producte perquè a la llarga poden ser tòxics.