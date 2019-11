Nova vaga de Renfe a dates nadalenques

Coincidint amb el cap de setmana llarg del pont de la Constitució, la CGT ha convocat als treballadors de RENFE a dues jornades de vaga. La crida l'estèn també als treballadors d'Adif. El sindicat ho fa, segons diuen, per criticar la manca de voluntat de diàleg, la desgana i el pasotisme que segons afirmen tenen tant l'empresa com el ministeri de Foment. També denuncien la manca de personal i una política de privatitzacions i externalitzacions. De tot plegat hem volgut parlar a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb David Sáenz, membre del comité de CGT.

“És evident que hi ha una manca de diàleg bastant important. Tot aquest procés portem ja dos anys treballant-ho amb l'empresa, i l'empresa no s'ha mogut ni un milímetre de les negociacions. I li dic negociacions per dir-li d'alguna manera, perquè realment no ho han estat. I nosaltres la única cosa que demanem és que s'implementi el que està previst als pressupostos generals de l'Estat. No demanem un augment de sou, sinó un increment d'un 20% de la plantilla, i això ho permeten els pressupostos, no és una cosa que estigui fora de raò. A més parlem d'una quantitat de persones que no representen un nombre excessivament alt, i això contribuiria a que no tinguem aquesta mancança de personal i poguem oferir un millor servei, i a més ajudaria a reduir la taxa d'atur juvenil. Som moltes les persones que estem fent un sobreesforç a la nostra feina i el que demanem es tenir la nostra feina més delimitada i més clara”.

Pel dia 5 de desembre està previst que l'aturada sigui parcial, i el dia 20 de desembre hi haurà una aturada de 23 hores. No és la primera vegada que es convoca una vaga de trens coincidint amb dies claus per la movilitat. “Sí, es evident que les dates estan escollides perque hi hagi repercusió”.