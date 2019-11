Nova llei perquè les persones amb discapacitat sensorial puguin fer testament privadament

El Parlament de Catalunya ha aprovat un projecte de Llei que elimina qualsevol limitació a l'hora de que persones que tinguin una discapacitat sensorial com pot ser la ceguera o la sordera puguin fer testament o intervenir com a testimonis a l'otorgament del testament d'alguna altre persona. És a dir, que podran fer testament de forma privada.

Joan Carles Farrés, membre de la junta directiva del col.legi notarial de Catlunya, ha passat pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra.

“Amb aquesta llei que modifica el codi civil de Catalunya es garanteix la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial. S'elimina la referència als cecs, als muds... s'utilitza el terme de persones amb discapacitat sensorial i s'equiparen els seus drets al de totes les persones a l'hora de fer testament”

I com s'havia de fer fins ara ? “Necessitaba de dues persones que intervinguèssin com a testimonis en el document. I a partir d'ara, si la persona ho demana també poden ser aquests testimonis, però ja no caldra. Es podan utilitzar altres sistemas, que detalla la pròpia llei, com és el braille, el llenguatge de signes, la lectura llavial o altres mitjans lingüístics o tècnics que permetin suplir aquesta discapacitat sensorial. Ja no cal la intervenció de cap persona aliena”

“Des del col.legi de notaris de Catalunya hem demanat sis mesos per adaptar-nos al canvi, perquè la normativa diu que nosaltres, els notaris, hem d'oferir al testador un suport i els mitjans necessaris perquè pugui fer testament sense que això suposi cap càrrega econòmica adiccional. I hem pensat que el millor seria signar uns convenis amb la Generalitat i altres admnistracions amb efecte de poder regular els mecanismes amb els que podem obtenir aquest suport i mitjans necessaris. Durant aquests 6 mesos negociarem com podem dur a terme aquesta mesura”.