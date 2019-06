Nova campanya a Catalunya contra el mal ús dels residus d'higiene personal que habitualment llancem al vàter

Tiempo de lectura: 1



"Estem creant un monstre", és l'eslògan de la campanya pel Dia Mundial del Medi Ambient contra el mal ús dels residus d'higiene personal que llencem al vàter, impulsat per l'Agencia Catalana de l'Aigua. Aquesta campanya de sensibilització té l'objectiu de combatre els mals hàbits de la població, que en molts casos està acompanyat de la desinformació dels usuaris sobre els productes d'higiene, o és el mateix producte el que incita al consumidor a evocar el residu al vàter en comptes de les escombraries. Les conseqüències d'aquests actes comporten que les depuradores tinguin problemes operatius amb un cost econòmic important afegit, però a més a més també implica un problema important de contaminació del medi ambient degut a problemes d'obstruccions o pluvials on els residus poden acabar en el medi de zones fluvials i costaneres.

Segons dades de la Federació Europea d'Associacions Nacionals de Serveis d'Aigua (EurEau), s'han recollit fins a 4.400 tunelades de residus sòlits on la majoria de residus són aquestes tovalloletes humides o bastons per les orelles només a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, és per això que s'ha determinat que una persona a l'any s'evoca un kilogram i mig de residus d'aquesta índole pel vàter; a altres àrees urbanes com a Manresa, es van llençar 17 tunelades, a Gavà-Viladecans 244 tunelades i a Lleida va arribar fins a les 247 tunelades de residus durant l'any 2017. Aigües de Barcelona ja va iniciar una campanya per lluitar contra les tovalloletes humides que llencem al vàter el 2016, que inclòs les tovalloletes que es publicitin com biodegradables, comporten un problema pel sistema d'aigües residuals, perquè no es desfan ni es degraden a l'aigua i acaben barrejant-se.