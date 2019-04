Nou catàleg d'espècies exòtiques a Espanya: Ja no es podrà tenir un porc vietnamita a casa.

Tiempo de lectura: 1



Divendres passat el consell de ministres va aprovar una actualització del catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores. En aquesta llista s'inclouen espècies com el porc vietnamita, el barà de la sabana, la pitó reial, la tortuga de la península. Amb aquesta nova llei queda prohibida la compra, possessió, transport o comerç d'exemplars vius i s'estableixen una sèrie de controls per a la seva tinença... és a dir, que a partir d'ara, els que vulguin adquirir un exemplar, no ho podran fer. I els que ja en tinguin ho hauran de comunicar a la seva comunitat autònoma abans de l'1 de gener del 2022.

Des del col.legi de veterinaris de Catalunya, la Marta Elegido, la seva presidenta, ens parla d'aquest tema: “Nosaltres estem d'acord, hi ha una motivació de sostenibilitat i d'ecologia. Hi ha espècies invasores que estan fent perillar la biodiversitat a tot arreu del món. En el nostre entorn geogràfic proper, a Europa, sabem que hi ha moltes espècies invasores que estan acabant amb exemplars d'espècies autòctones. Pensem que aquesta decisió s'ha pres amb criteris científics i ens sembla positiva”

Molts d'aquestes animals exòtics acaben abandonats pels seus amos al medi natural. “Sí. En el fons sempre hi ha un problema de manca de responsabilitat, i moltes d'aquestes espècies acaben abandonades al medi ambient. En el cas de les pitons, són serps de gran tamany, que poden fer perillar algunes espècies autòctones i que, a més, si han viscut sempre en captivitat no saben viure al medi natural i acaben morint”

La Marta és optimista sobre el futur i pensa que “La Unió Europea, a nivell legislatiu, anirà canviant les lleis pensant en medi ambient, sostenibilitat i benestar animal. Segur que aquestes tres directrius les veurem sovint en futures lleis”