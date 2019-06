Nacho Zubizarreta ens presenta "Juegos Salvajes", la seva segona novel.la

Tiempo de lectura: 1



Nacho Zubizarreta és guionista de televisió, de cinema, ha estrenat obres de teatre... però ha pasast per Herrera en Cope Catalunya i Andorra per portar-nos la seva segona novel.la, que porta per títol “Juegos Salvajes”. Tot succeeix de nou a Sitges, i ens tornem a trobar amb alguns personatges de la seva primera novel.la.

El Nacho viu a Sitges i pensa que és un escenari ideal per escriure novel.les: “A mi em passa que m'inspiro molt en la meva realitat quotidiana, i al viure a Sitges veig coses al poble que acabo incloent dins la novel.la. A més que Sitges és un lloc que dona molt de joc”.

33 personatges, una antiga mansió i un gos que es diu Friky. De fet el Nacho ens dona al principi una guia amb tots les personatges per ajudar al lector a no perdre's. “És cert que això no és habitual. De fet la editorial no ho veia amb bons ulls, però jo vaig decidir fer-ho perquè la novel.la té una trama molt complexa. Em recorda a les novel.les d'Agata Christie que jo llegia de jove, i crec que era necessari per entendre millor el llibre”.

“La meva intenció és fer una saga. Ja estic amb el tercer llibre. La meva intenció és que el públic s'entretingui i s'enganxi”.

La novel.la comença amb un tren parat als túnnles del Garraf, inclou fenònems paranormals, dos quadres de El Greco robats d'un museu de Sitges... si la comenceu de ben segur us enganxarà: “Juegos Salvajes”, el segon llibre de Nacho Zubizarreta.