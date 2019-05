Miss caffeina tornen amb nou àlbum: "Oh long Johnson"

Tiempo de lectura: 1



Fa tres anys Miss Caffeina van fer molt sorollo amb un disc que va ser tot un èxit: “Detroit”. Ara tornen amb més ganes amb un nou àlbum: “Oh Long Johnson”. És el quart de la seva carrera, amb un so que barreja el pop i l'electrònica i amb un to més reflexiu. Les seves lletres parlen de circunstàncies personals de la banda i de problemes que estan vivin, tant ells com la societat en sí mateixa.

Miss Caffeina ha passat pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra per parlar-nos del seu present i del seu futur, que els portarà a donar molts concerts en els propers mesos.

“Hem fet un disc molt pop, i crec que es podria definir amb la frase “menys és més”. És un àlbum sense complexes, no adherit a cap estil, però crec que molt pop. Li hem donat molta importància a la base, al ritme, a que la veu d'Alberto estigui al seu lloc. I és que en això hi ha molta discussió: Si poses la veu baixeta ets indie, si la poses molt alta ets Amaia Montero, jajaja”

La banda es va formar a Madrid al 2006. Alberto, la veu, juntament amb Sergio, Álvaro i Antonio als teclats, guitarra i baixos. La fama i l'èxit van arribar al 2016, després de més de deu anys en actiu i d'haver publicat tres àlbums d'estudi. Amb la publicació de l'àlbum “Detroit” van aconseguir arribar a molta gent gràcies a cançons com “Ácido” o “mira cómo vuelo”.

Els propers mesos els passaran de gira, presentant el seu nou treball. El proper dijous 16 de maig actuaran a la sala Razzmatazz de Barcelona, i també els podrem veure a diversos festivals durant aquest estiu.