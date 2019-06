Minova ens presenta el seu nou disc: "La inèrcia del big bang"

Tiempo de lectura: 2



Segur que heu sentit alguna cançó dels Minova, com a mínim el seu tema “Si em dius que no”, que va sonar a la sèrie de TV3 “Com si fós ahir”. El grup el formen Esteve Puig, Jesús Martínez i Jordi Riera, i des del 2015 s'estan fent un forat al difícil món de la música en català amb una aposta molt personal i diferent, que inclou els sintetitzadors i la música electrònica.

Els Minova han passat pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra per parlar de la seva música, del passat i del futur. I per començar els vam voler preguntar com havia nascut Minova:

“Sí, va ser per culpa d'una boda. La meva germana es casava i vaig decidir dedicar-li una cançó, va ser el meu regal. Nosaltres ja teníem una banda llavors, però la cançó la vaig cantar en català, i a la nostra antiga banda no tenia cabuda. Vam pensar en muntar un projecte en català, van començar a sorgir temes, alguns els vam presentar al Sona9, allà ens van seleccionar un parell d'anys seguits, i vam pensar que havíem d'intentar tirar endavant aquest projecte”

El tret diferencial del grup és sens dubte la presència de sintetitzadors.

“Sí, hem posat sintetitzadors amb una veu en català, això és el que ens caracteritza, el que ens fa diferents a la resta de grups. I a l'hora del directe muntar-ho tot és el més complicat, la part de programació. Per muntar-ho triguem 40 o 50 minuts, i després només en 10 minuts ja has fet la prova de so. És molt complexe, hi ha molts cables, molta màquina, i això és el que més costa. Però després, al carrer, és una pluja de sons que crec que fa que la gent s'ho passi molt bè”

“La inèrcia del Big Bang” és el seu nou treball, un disc molt sincer que parlar de les seves vides.