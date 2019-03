Milers de joves volen fer oposicions per treballar a l'Administració

Tiempo de lectura: 1



Milers de nois i noies volen optar a una de les moltes plaçes d'oferta pública que hi han convocades per aquest any 2019. Cada vegada són més els joves que volen fer oposicions amb l'esperança d'aconseguir una feina estable i per a tota la vida.

Per parlar sobre com afrontar un procés d'oposicions, a Herrera en Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb la Montserrat Oliveres, directora d'EducaWeb i orientadora acadèmica i professional.

La Montserrat ens explica que “el perfil de l'opositor continua sent el d'una persona que busca un lloc de treball estable amb el que no s'hagi de preocupar més pel seu futur ja que tindrà una plaça per a tota la vida. Aquest tòpic es continua reproduint any rere any, especialment quan la crisi econòmica impacta en el món laboral. Però jo afegiria una cosa important: La vocació de servei públic, un factor que sovint s'oblida però que ha de ser un valor prioritati si es vol opositar, ja que si no hi ha una vocació, és probable que la persona estigui cansada, avorrida o frustrad a la que porti un temps en la seva feina”.

Decidir quines oposicions volem estudiar és un altre decisió important a prendre. En aquest sentit la Montserrat aconsella basar-se només en la documentació oficial i, posteriorment “fer un procés de reflexiò per pensar quines són les nostres habilitats, els nostres valors i preferències. Tenir clar que no tots servim per tot. Preguntar-nos, veient el llistat d'oposicions, en quines de totes aquestes feines podem desenvolupar millor el nostre potencial, i triar aquell lloc de treball que ens pugui fer més feliços”.