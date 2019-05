Miguel Poveda ens presenta "El tiempo pasa volando", el seu últim disc

Tiempo de lectura: 2



“El tiempo pasa volando” és el nou treball discogràfic de Miguel Poveda. L'àlbum conté temes nous i també homenatges a artistes consagrats del flamenc. Amb un treball que barreja la passió pel més nou i el respecte a la tradició, Poveda celebra els seus 30 anys damunt els escenaris, i ha volgut passar pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra per parlar, precisament, del temps.

“Es bonito que vaya avanzando, pero quizá que no pase tan rápido. No quiero detenerlo pero sí disfrutarlo, degustarlos, porque al final todo pasa por delante de tus ojos de forma muy rápida y puede que te des cuenta de que no has hecho todo lo que querías hacer. Yo afortunadamente he hecho muchas cosas, pero seguramente, por la edad, por la mentalidad que uno tiene cuando tiene 20 años, no le tienes respeto al tiempo y crees que todo va a ser eterno y no es así”

Miguel Poveda ens reconeix que són els artistes que apareixen al seu nou treball els que van injectar-li la passió pel flamenc des de petit

“Tijerita, Manzanita...este ramillete de caciones y de artistas son el inicio, son los elementos con los que yo jugaba cuando era pequeño... son artistas que me introdujeron en el mundo del flamenco, y pocas veces lo he dicho, pero es así. Manzanita por ejemplo fue uno de los primeros que cantó a Lorca, y cuando la gente recuerda a Federico recuerda a Manzanita”

Amb més il.lusió que mai per pujar-se als escenaris, el proper 7 de juny podrem gaudir del flamenc de Miguel Poveda al Reial Club de Polo de Barcelona.

“Yo es que si no canto me marchito ! Yo me canto encima siempre ! Donde más me gusta estar es en el escenario, comunicarme con la gente que va a verte, con los compañeros de escenario, con mis músicos, en el escenario es donde más feliz soy”