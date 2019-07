Merche ens presenta el seu nou single: "Lo que me dé la gana"

“Lo que me dé la gana”, així és diu el nou single de Merche, que ha tornat al panorama musical més reivindicativa i més feimista que mai: “Llevo desde que empecé cantándole a la igualdad, a la tolerancia, al respeto a la inclusión... y yo creo que era el momento perfecto para hablar de feminismo, que yo creo que es todo eso junto”. Amb 9 albums d'estudi i molts èxits a les seves esquenes, Merche ha volgut passar pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra per parlar-nos del present... i del futur.

“Yo creo que se pueden hacer canciones con un toque latino sin que el mensaje sea discriminatorio hacia la mujer, sino que sea un mensaje de respeto”

Amb 17 anys a la professió, Merche ens sorprén amb “Lo que me dé la gana”, que és un avançament del que serà el seu nou disc, que sortirà al 2020. “En tantos años me ha pasado de todo, y sí es verdad que ha habido momentos en los que me he desencantado con la industria musical. Cuando yo empecé todo era maravilloso, yo era como Alicia en el país de las maravillas, pero eso me pasaba por que llevaba una gran venda en los ojos. Pero nunca he pensado en dejar la música”

La gaditana, que va estudiar magisteri, va deixar la seva professió per dedicar-se a la seva passió, a la música “mi madre ya me dice que yo cantaba antes de hablar”.

Merche es va emocionar molt al recordar al seu pare, un gran de la cançó a Càdiz, que va morir fa poc. Amb un 2018 on va donar molts concerts per tota la geografia espanyola, de ben segur que veurem a Merche als escenaris molt aviat presentant “Lo que me dé la gana”, el seu nou himne feminista.