Marcial Quintairos: "Cal millorar el finançament de l'escola pública i concertada"

Després de 82 dies de vacances ja s'ha posat en marxa el curs escolar 2019-2020. Prop d'un milió i mig d'alumnes han tornat a les aules. Més d'un terç de les famílies de Catalunya confien l'educació dels seus fills a les escoles concertades. El Marcial Quintairos és el vice president de la Federació de pares i mares d'escoles lliures de Catalunya, que ens aclara les xifres: “Un 60% de l'alumnat està escolaritzat en centres de titularitat pública i un 40% van a centres privats, dels quals la majoria són concertats”

Al maig del 2019 el govern de la Generalitat va aprovar un decret llei que dona cobertura legal al canvi de centres educatius i permet que centres concertats passin a ser escoles públiques: “A aquest decret li manquen molts detalls. És un decret poc complert. Que un col.legi concertat es transformi en públic... doncs s'ha de veure com es fa i en quines condicions”

“En els darrers 10 anys no hi han hagut escoles concertades que hagin passat a ser públiques. Actualment, el decret és molt generalista, és poc clar. I això és el que diuen els professors dels nostres fills. No concreta si els professors es transformaran en professors públics, interins, si els acomiadaran i posaran uns altres en el seu lloc... està molt poc definit”.

“Nosaltres quan parlem amb els professors dels nostres centres, i tenim representació a més de 300 centres concertats catalans, ells ens diuen que no hi ha massa informació, estan desconcertats. Que jo sàpiga, a dia d'avui de moment no hi ha cap escola concertada que s'hagi transformat en pública”

“El que més ens preocupa és el finançament de les escoles concertades. A més està a caura el decret de renovació dels centres concertats. Amb els contactes que hem tingut amb l'administració no ens aclareixen res, no ens donen massa tranquilitat. La llei catalana d'educació diu que s'ha de destinar el 6% dels pressupostos a l'ensenyament, i ara mateix estem atascats al 2,3 o 2,4%, igual que fa 8 anys enrera. Ningú ha fet res per finançar millor els centres públics ni els concertats”.