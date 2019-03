Manuel Reyes, ex alcalde de Castelldefels: "El Ayuntamiento no ha hecho nada para atender a los 'menas'"

Tiempo de lectura: 1



El passat dissabte al vespre uns 25 encaputxats van entrar a l'equipament “Cal Ganxo” de Castelldefels i van intentar agredir als joves que, tutelats per la Generalitat, viuen allà. Un dels menors va ser traslladat a l'hospital de Viladecans i dos professors del centre van ser atesos per contusions.

Pels micròfons d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha passat Manuel Reyes, ex-alcalde de Castelldefels i alcaldable del PP a la ciutat.

Reyes ha sigut molt crític amb l'actual consistori, a qui acusa de no facilitar cap informació sobre la situació d'aquests “menas” que viuen a Cal Ganxo: “Des de l'Ajuntament ens han facilitat informació molt confusa. Nosaltres tenim coneixement de que aquests menors porten aquí des de l'octubre o el novembre, però sempre que demanem informació mai ens la donen”

Reyes ens ha explicat que aquest grup, format per uns 35 joves, porten mesos vivint a les instal.lacions de “Cal Ganxo”, de titularitat municipal,unes instal.lacions que originalment estan pensades per fer activitats mediambientals en l'entorn del Parc Natural del Garraf.

Manuel Reyes s'ha mostrat molt preocupat pel clima creixent d'inseguretat que existeix a la ciutat: “Hi han hagut moltes queixes de veïns.La delinqüència a Castelldefels s'ha incrementat en un 21% i estan proliferant els robatoris a vivendes i comerços als darrers mesos”

Segons l'ex-alcalde, la poca presència policial al municipi pot ser una de les raons d'aquest problema: “Estem denunciant la poca presència policial que hi ha Castelldefels. No pot ser que un cap de setmana tinguem una sola patrulla per 183 quilòmetres de carretera, i això ha passat en més d'una ocasió. Cal que l'Ajuntament es prengui més seriosament la seguretat dels veïns i cal més presencia policial a tot Castelldefels”.