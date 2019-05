Manifestació de la Guàrdia Urbana de Barcelona en contra de la precarietat laboral

Tiempo de lectura: 1



El passat dimecres 22 de maig es va celebrar una manifestació davant l'ajuntament de Barcelona. L'ha convocat la Central Sindical Independent i de funcionaris, que és el sindicat majoritari d'administracions públiques i també el sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La Guàrdia Urbana es queixa de la precarietat laboral amb la que sovint es veu obligada a treballar. Per parlar del tema ha passat pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra Eugenio Zambrano, secretari d'administració local del sindicat convocant.

“La concentració que hem fet a Plaça sant Jaume té l'objectiu de defensar els serveis públic, i també lluitar contra la situació de precarietat labnoral i la gran càrrega de feina que tenim a la Guàrdia urbana de Barcelona. I això s'ha d'afegir altres qüestions laborals i professionals. Sobretot volem denunciar un model de policia política que Ada Colau ha volgut implementar en aquesta ciutat, i això ha estat un fracàs. Tot això es veu de manera objectiva amb problemes que avui tenim a Barcelona: la delinqüència ha pujat, els comportaments incivics també, tenim problemes amb narcopisos, problemes de drogues als carrers, el top manta... un descontrol que és el que té ara mateix aquesta ciutat. També han augmentat els delictes sexuals, les agressions, els homicidis... en definitica és el caos absolut amb el que ha de treballar la Guàrdia urbana. I a això podem afegit la descoordinació policial que la senyora Colau té amb el cos de Mossos d'Esquadra. El que demanem és un pacte local per a la seguretat per Barcelona, que defineixi un model policial clar que pugui donar compliment a les necessitats que té tant la ciutat, com els ciutadans com la pròpia policia, que estem escassos en recursos materials, en recursos humans, falta formació... són molts problemes que s'han de resoldre”