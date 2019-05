El maltractadors psicològics perdran el dret a ser hereus de la seva víctima

Tiempo de lectura: 1



Una persona que hagi maltractat psicològicament algú perdra el dret de ser-ne l'hereu.Això és el que preveu la llei que està preparant el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya.Fins ara el Codi Civil de Catalunya nomès permetia retirar l'herencia als autors de malstractes físics.El notari de Barcelona Angel Serrano i membre de la Comissió de Codificació del Codi Civil de Catalunya ha dit avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que” Este proyecto de lei del departamento de Justicia de la Generalitat pretende acabar con la impunidad de los autores de los maltratos psicólogicos”.El notari ha destacar que”En el testamento es necesario que el testador deje dicho con detalle que fue víctima de malostrastos psicológicos y si es posible que aporte en el mismo documento todo tipo de pruebas”.Angel Serrano ha volgut deixar molt clar que “La deshederación exige una descripción mínima en el testamento en que ha consistido los malostratos”.Angel Serrano tambè ha dit que “La aportación de testigos no implicados en el testamento con un acta de manifestaciones en que estas personas diesen fe de los malos tratos psicológicos que sufrió el autor del testamento o incluso de puede aportar un certificado psicológico como pruebas previas “.El senyor Notari ha destacat que aquesta modificació del Codi Civil Català per evitar que una persona que hagi maltractat psicologicament al seu testador pugui rebra una herencia d'ell és un fet novedós a la resta de països d'Europa i per tant Catalunya pot ser una de les primeres comunitats en aprovar aquesta llei.Segons dades de la Generalitat de Catalunya ,les agressions psicològiques suposen el 44 per cent de tots els maltractes,però nomès el deu per cent dels casos acaben en denuncia.