Luz Casal actuarà a Barcelona el proper 8 de juny

Del 31 de maig al 10 de juny tindrà lloc el CaixaBank Polo Music Festival, un nou festival de música que es celebrarà al Reial Club de Polo de Barcelona. Un dels plats forts serà el concert que oferirà Luz Casal el dissabte 8 de juny. Per parlar d'aquest concert i de mil coses més Luz ha volgut venir a Herrera en Cope Catalunya i Andorra.

“Va a ser un concierto continuación de la gira que empezamos con el album “Que corra el aire”, pero también ofreceremos alguna canción nueva, y como siempre pasa, todos los conciertos son impredecibles. Además llevo un equipo increible, músicos con los que llevo muchos años y esa gran conexión hace que se cree en el escenario una atmósfera muy especial. Hasta tal punto cada concierto es distinto que no me extrañaría decir un día “buenas noche Badajoz” estando en Cuenca. No me ha pasado nunca, pero no lo descarto”

Luz Casal ens va semblar plena de vitalitat, amb molt bon humor i amb la mateixa il.lusió de sempre per cantar i per actuar.

“La música, de todas las expresiones artísticas es la que tiene más poder. A mi me pasa, relacionas ciertos momentos especiales de tu vida con una determinada canción, con una determinada cantante... y yo sé que hay momentos de mucha gente que están relacionados con una canción mía, o gente que ha ido por primera vez a un concierto y ha sido a un concierto mío... esas cosas hacen que tú formes parte de una gran familia y eso, para alguien que tiene una familia cortísima, hace que me sienta muy querida, muy acompañada”

Als seus 60 anys està més en forma que mai. Hi ha Luz Casal per molts anys, creieu-nos.

“Es que esto no es una profesión, es una pasión, es una vocación, y también hace falta mucha curiosidad ,y esa curiosidad y esa pasión siguen ahí, no se han esfumado. Puedo decir que cada vez espero menos y me exijo más, quiero acercarme a una cierta sensación de que soy mejor que ayer”