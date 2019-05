"Los Síndrome" presenten "Justo a Tiempo" al teatre Poliorama de Barcelona

Tiempo de lectura: 2



Ja fa anys que “Los Síndrome” van començar a revolucionar el món dels events empresarials amb les seves “conferències teatralitzades”. Aquests dies els podem veure al teatre Poliorama de Barcelona amb el seu espectacle “Justo a Tiempo”.

Els dos components del duet han passat per Herrera en Cope Catalunya i Andorra per parlar-nos del seu show i... del seu nom: “El nombre de el Síndrome nos lo han puesto de forma cariñosa los espectadores. Nosotros nos llamábamos Síndrome Clown... descubrimos el mundo de los Clowns, a través de un curso donde nos enseñaron a ser payasos, y a partir de ahí nuestra cabeza sólo pensaba en cómo hacer sketches. Y eso era unsíndrome, una vez que lo descubres ya no puedes parar... y con el tiempo, de forma cariñosa, la gente empezó a decir “vamos a ver a los síndrome”...

Aquest any fan 20 anys com a companyia, i el seu èxit a Sevilla, on omplen teatres dia rere dia, els va portar a col.laborar amb “El Tricicle”: “Paco Mir apareció un día en una sala de Sevilla donde actuamos habitualmente, vino a vernos de incógnito... y dos días después nos llamó y nos citó para decirnos que le había gustado mucho lo que hacíamos, y nos propuso hacerlo en Barcelona”

Preguntats sobre com defineixen el show que presenten a Barcelona, ens diuen que ““Justo a Tiempo” es un espectáculo que habla de ese gran tema para el ser humano como es el tiempo, la gestión del tiempo, los ladrones de tiempo... todo lo que rodea a nuestro día a día. El día tiene 24 horas y no llegamos, nos faltan horas... todo esto en clave de humor, claro, pero con un transfondo que da que pensar. Nos ponemos una nariz de payaso roja y le damos la vuelta para que el mensaje llegue mejor al público. Empezamos diciendo “Bienvenidos a Justo a Tiempo, una conferencia contra reloj”. Y damos muchos datos interesantes: ¿ Sabéis que miramos el móvil 160 veces al día ? ¿ Que vemos 4 horas de televisión al día de media ? Y empezamos a dar datos que son ciertos, y sin duda dan que pensar."