Los Cantores de Híspalis presenten el seu nou treball: "Cristo, pasión y esperanza"

Juan, Diego, Alex y Carlos són quatre dels components de Los Cantores de Híspalis. Avui han visitat Herrera en Cope Catalunya i Andorra per presentar-nos el seu nou espectacle o, com ells ho defineixen, la seva “ópera cofrade”, que porta per títol “Cristo, pasión y esperanza”.

“Es dificil definir esta obra. Como te puedo explicar a qúe huele el azahar ? Pues a “Cristo, pasión y esperanza” le pasa lo mismo. Hasta que no ves la obra no te das cuenta de la envergadura que tiene. Te vas a encontrar a 5 cantores cantando con el alma, transmitiendo los sentimientos que llevamos dentro desde hace muchos años, cantando la vida del Señor desde que nace, su pasión y su muerte.”

Alex nos remarca que “es una obra que tiene el sentimiento a flor de piel constantemente, de principio a fin. Y no se puede definir. Es sinfónica folclórica flamenca opera sacra cofrade.”

Sens dubte representar l'obra durant la Setmana Santa fa aflorar encara més tots aquests sentiments: “Es un trabajo emotivo. En esta época del año tenemos a Dios más cerca, el amor a flor de piel... y creo que es la época ideal para disfrutar de este musical. Hay imágenes de la Semana Santa de muchos lugares del mundo... y sobretodo transmitimos emoción”

Sobre com va sorgir la idea de fer aquesta “ópera sacra” ens diuen que “fue por la enfermedad de nuestro compañero Pascual González. Hubo que operarle de la garganta, y a raíz de ahí surge esta idea.Él decía que en el hospital se le ocurrió escribir esta obra porque veía a Cristo en la gente que se le acercaba... empezó a creer en los milagros y cuando salvó su vida pensó que tenía que hacer esta obra para regalársela a la gente.”

Formats fa 43 anys a Sevilla, tot i que amb alguns canvis a la seva formació, los Cantores de Híspalis estan en plena gira de presentació d'aquest treball, amb el que pensen recòrrer tota la geografia espanyola.