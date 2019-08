Lloret de Mar, exemple amb els pisos turístics

El principal motor econòmic de Catalunya és el turisme. Les notícies sobre el tema ens arriben sobretot de la ciutat de Barcelona, però tal com reivindica l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, "hi ha vida més enllà de Barcelona".

Aquesta localitat de La Selva ja fa uns anys que gestionen els habitatges turístics i se n'han sortit prou bé. "Durant tota la legislatura anterior vam treballar en ordenances específiques, com la que cada pis tingui una planxa identificativa. Amb aquestes ordenances donem eines a la policia perquè pugui ser molt més eficient a l'hora de gestionar possibles multes".

"Tenim uns 3300 habitatges d'ús turístic, a una mitjana de 5-7 persones parlem d'unes 20000 places legals, la majoria de les quals no donen cap problema, són una font d'ingressos, és un dret per als propietaris".

Jaume Dulsat ens parla del 'pla especial' que li demanen a localitats de tota Espanya. "Amb un estudi previ, vam zonificar la ciutat i van limitar al 10% l'habitatge turístic per zona. D'aquesta manera si una zona ja està coberta, es permet ampliar aquest nombre de places allà a on el percentatge encara ho permet".

Aquests habitatges estan en constant vigilància. "Un equip d'inspectors s'asseguren que tot estigui en ordre i no se'n faci un mal ús. I si algú incompleix de manera reiterada aquesta ordenança, pot perdre la llicència".

Pel que fa a les molèsties dels turistes i les sancions que es generen, "es facilita el pagament de multes als turistes amb descomptes per abonament ràpid perquè és més àgil això a reclamar-los a l'estranger, amb la despesa administrativa que això suposa".

Per acabar, Dulsat explica que tot això "té un rerefons vinculat amb l'habitatge. Si no posem una mica de fre a tot això, arribarà un moment en què el lloguer es dispara i els treballadors no poden accedir-hi a habitatges".