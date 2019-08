La TV fa lloc al 5G

Novament toca barallar-se amb el comandament a distància i les antenes. Des de l'arribada de la TDT, ja han estat diverses vegades que s'han hagut de resintonitzar els canals de televisió o adaptar les antenes per a les noves demandes. I és que en aquest cas, és la Unió Europea qui la marca com a necessària per deixar lloc a la tecnologia 5G.

Guillermo Canal, Director Gerent de la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions de Catalunya, explica en declaracions a COPE que la Unió Europea vol que estigui enllestit el 30 de juny de 2020, però que el Govern, en la seva planificació estima com a data límit el dia 1 de juny del 2020.

Per als usuaris no suposarà cap mena d'avantatge. De fet, s'estima que el 2023 totes les emissions siguin en Alta Definició, i això provocarà que els aparells antics de televisió no puguin emetre i deixin de ser útils.

Segons comenta Guillermo Canal, en alguns llocs ja s'hi han començat a emetre en la nova freqüència, de manera que per un temps cohabitaran les emissions en ambdós senyals. Es donarà temps perquè totes les comunitats de propietaris adaptin els seus sistemes de captació. Els costos dependran dels sistemes que cada comunitat tingui instal·lats, i en funció de la intervenció que hagi de fer el tècnic, el cost pot oscil·lar des dels 100 euros si només s'han de resintonitzar amplificadors, fins als 500 euros si aquests s'haguessin de canviar.

Aquesta adaptació ja s'ha començat a aplicar a Andalusia, a Girona arribarà a finals de setembre, i d'aquí a Lleida i Tarragona. Barcelona gairebé no tindrà cap incidència en relació amb aquest canvi.