La llista divendres pot evitar que rebis propaganda electoral al telèfon o al correu elèctronic

Què és la “lista viernes”?Jorge Garcia és el creador de la pàgina web creada per Secuoya Group que evitar que rebis a travès del correu electrònic o el telèfon mòbil propaganda electoral.Jorge Garcia ha dit a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que “Ya se esperaban el éxito de la lista viernes, por que en noviembre cuando detectamos y denunciamos las repercusiones que podía tener la ley 58 bis la gente estaba muy preocupada por todo lo que podía implicar la nueva norma”.Segons el creador de “la lista viernes” és molt semblant a la llista Robinson que evita que rebis publicitat.L'advocat ha concretat que “ la lista Robinson está regulada por la ley y la lista viernes no ,porque una de las cosas que no nos gusta del articulo 58 bis es que aquí se han abierto unos tratamientos que no protegen a los ciudadanos.Cuando más gente se apunte a la lista viernes,que es gratuita,más fuerza tendrá. La lista viernes es una garantia muy básica.Cuando el número de ciudadanos de la lista viernes sea muy importante los partidos políticos no van a poder pasar por alta esta lista. En este momento el número de inscritos es muy importante en la lista viernes. Los responsables de privacidad van a empezar a preocuparse por la lista viernes en breve”.Per a formar part de" lista viernes" nomès has d'entrar en la pàgina web www.listaviernes.es i al formulari posar les teves dades i rebràs al teu correu eléctronic informació que et permetra vetar tots els correus electrònics i tots els telèfons que tu no vols que rebin propaganda electoral.