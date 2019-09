L'humor de Víctor Parrado arriba al Casino de Barcelona

L'anècdota és real, i l'explica Víctor Parrado “La gente ríe muy poco. Ríe como hacia dentro. Hay que reir hacia afuera. Y yo uso el humor para todo. Me rompí el ligamento de la pierna jugando a fútbol, me han de operar, y me desperté en medio de la operación, y mi cerebró tiró de humor. Saqué la mano, hice un gesto para avisarles que me estaba despertando, la enfermera me avisó de que ya faltaba poco para acabar, y yo le contesté “no te preocupes, si no tengo prisa”.

Així és Víctor Parrado. Un còmic amb un enorme sentit de l'humor fins i tot quan està al quiròfan. Va començar fent de comercial, a porta freda. És llicenciat en dret, i aquest dijous 19 de setembre el podem veure al Barcelona Comedy al Casino de Barcelona.

“La vida me paró de golpe. Estuve 8 meses de baja, muy aburrido, 4 horas de rehabilitación diarias, y allí empecé a hacer humor, con la gente, contando chistes, haciendo monólogos... y me hacía sentir bien hacer reir a la gente. Igual me viene en el ADN por que mi abuelo, Juan, que era extremeño, era el cuenta chistes del pueblo. Y sí, yo siempre he sido muy chistoso, pero claro, hasta el punto de llegar a decir “voy a dejar el trabajo por esto”... pues daba vértigo, claro”

Li preguntem al Víctor com es va sentir les primeres vegades que va pujar-se a un escenari. Suposem que va ser difícil, però ells ens diu que no “No, no fue difícil, de verdad. Lo complicado era ir a vender seguros un lunes lloviendo en un polígono en Abrera. Eso si que es duro. Obviamente vas cogiendo más tablas en el escenario poco a poco, pero siempre me ha gustado”.

Ha actuat a la Gran Via de Madrid, també a Barcelona, i aquest dijous 19 de setembre el veurem al Casino de Barcelona.